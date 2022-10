Grupos de Simone Tebet viram alvos de denúncias em massa e são derrubados pelo WhatsApp

Apoie o 247

247 - A empresa Meta, responsável pelo WhatsApp, derrubou mais de cem grupos de mensagens criados pela campanha da senadora Simone Tebet (MDB). De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, os grupos foram derrubados após serem “alvos de denúncias em massa por suposta violação de políticas da empresa, o que não ocorreu”.

Tebet, que disputou a Presidência da República no primeiro turno das eleições, declarou apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na segunda etapa do pleito, que será realizada no dia 30 de outubro.

Ainda segundo a reportagem, a equipe de Tebet já teria entrado em contato com a Meta pedindo que os grupos sejam restabelecidos e a expectativa é que isso ocorra ainda nesta quarta-feira (12).

Os grupos de WhatsApp da parlamentar são divididos pelas cinco regiões do país e se destacaram como um dos principais meios usados por ela para repassar propostas e mensagens de campanha aos eleitores.

