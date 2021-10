Guardian: relatório da CPI mostra negligência e incompetência de Bolsonaro na pandemia

Mm dos mais importantes jornais do mundo afirmou que o relatório da CPI da Covid “pinta um retrato devastador da negligência, incompetência e negação anticientífica que muitos acreditam ter definido a resposta do governo Bolsonaro a uma emergência de saúde pública que matou mais de 600.000 brasileiros” edit

247 - O jornal inglês The Guardian, um dos mais importantes do mundo, afirmou que o relatório da CPI da Covid “pinta um retrato devastador da negligência, incompetência e negação anticientífica que muitos acreditam ter definido a resposta do governo Bolsonaro a uma emergência de saúde pública que matou mais de 600.000 brasileiros”.

“A decisão ‘deliberada e consciente’ de Bolsonaro de adiar a compra de vacinas da Covid condenou desnecessariamente milhares de cidadãos a sepulturas prematuras”, destacou o jornal, mencionando um trecho do relatório da comissão no Senado.

Segundo o The Guardian, “a alegação mais séria seja que a rejeição de Bolsonaro às ofertas dos fabricantes de vacinas durante o primeiro ano da epidemia no Brasil resultou em assassinato”.

