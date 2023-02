Guerra na Ucrânia: 'o papel de Lula se consolida com a resolução', diz Palmério Doria após voto do Brasil em resolução da ONU

"O trecho do Itamaraty abre as portas para uma negociação que leve à pacificação", após o governo Lula defender a retirada de tropas russas da Ucrânia edit

247 - O jornalista Palmério Doria afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo um importante papel ao se posicionar pela saída de tropas russas da Ucrânia, na Europa.

"ONU, com texto que incorpora sugestões do Brasil, aprova a resolução que condena invasão da Ucrânia. O trecho do Itamaraty abre as portas para uma negociação que leve à pacificação. O papel de Lula se consolida com a resolução", escreveu o jornalista no Twitter.

A votação na Assembleia-Geral da ONU ocorreu nesta quinta-feira (23), com 141 votos a favor, 7 contra e 33 abstenções.

Os votos contrários partiram de países como Belarus, Síria e Coreia do Norte. O grupo que se absteve inclui China, Índia, Irã e África do Sul.

