"Guga Chacra é um garoto de mensagens do Ocidente", diz Fernando Horta

Apoie o 247

ICL

247 - O historiador Fernando Horta, em entrevista - retransmitida pela TV 247 - ao linguista Gustavo Conde, criticou a cobertura da mídia corporativa sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, em especial o jornalista da GloboNews Guga Chacra: "é um desses desinformantes que a mídia tem".

Segundo Horta, Chacra "é uma criatura que não tem condições de fazer o que que está fazendo. É um garoto de mensagens dos interesses do Ocidente".

O historiador se referiu à afirmação do jornalista de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não poderia ser neonazista por ser judeu. "É um absurdo. Não tem absolutamente nenhuma relação a pessoa ser judia e ser ou não ser a favor de posições de extrema direita".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desfeita a relação entre o fato de Zelensky ser judeu e - supostamente - neonazista, Horta afirmou que os discursos do presidente ucraniano são carregados de ideologia nazista: "você nunca viu o Zelensky com o símbolo nazista nas costas, mas se você pegar os discursos na campanha e os que ele faz sobre o neonacionalismo ucraniano, os discursos de ódio, e se pegar quem são os apoiadores políticos dele, as milícias que desde 2014 coordenam as ruas da Ucrânia sempre que há algum tipo de episódio, você vai encontrar exatamente esses grupos neonazistas".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE