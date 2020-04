Guga Chacra: Netanyahu, Salvini, Boris e Trump também querem derrubar Bolsonaro?

247 - O jornalista Guga Chacra apontou o absurdo da tese bolsonarista de que o isolamento social aplicado para combater o avanço do novo coronavírus é parte de uma conspiração internacional para derrubar Bolsonaro e implantar o comunismo no Brasil e no mundo.

"Este absurdo replicado inclusive por algumas autoridades dá a ideia de haver uma conspiração comunista comandada pela China (que vem a ser o maior parceiro comercial do Brasil e dos EUA). Se houver esta conspiração, fica a pergunta: seriam comunistas e estariam a favor da queda de Bolsonaro todas as autoridades internacionais que implementam estas políticas de isolamento para achatar a curva da pandemia, buscando evitar o colapso do sistema de saúde?", questiona o jornalista em artigo publicado no O Globo.

Chacra cita que se essa tese fosse verdadeira, autoridades aliadas de Bolsonaro podem ser consideradas como parte da "conspiração comunista".

"Portanto, Netanyahu, Modi, Orban, Salvini, Boris, Merkel, Macron, Trump (sim, ele também), Google, Amazon, Twitter, Microsoft, Twitter, Facebook, Trudeau, NBA, NFL, FIFA, COI e basicamente todos os médicos do planeta, na visão destes integrantes do movimento anticiência, conspiram para usar esta pandemia para 'instalar um regime comunista global e derrubar Bolsonaro, verdadeiro "defensor do capitalismo e da sociedade cristã ocidental'", conclui.

