Gurovitz: Bolsonaro será acusado de crime contra a humanidade

247 - " O jornalista Helio Gurovitz, em sua coluna no portal G1, afirma que é ao mesmo tempo desesperador e revoltante que Jair Bolsonaro seja presidente do Brasil neste momento crítico da história humana. Desesperador porque se trata de um ignorante, incapaz de aceitar a realidade científica e a ameaça representada pela Covid-19. Revoltante porque muita gente morrerá em virtude do que ele diz e faz. Num futuro não tão distante, se continuar a negar a realidade em suas palavras e atos, não se tratará apenas de crime de responsabilidade, mas provavelmente de crime contra a humanidade".

"Líderes como Donald Trump ou Boris Johnson se viram, em questão de dias, obrigados a dar uma guinada em suas posições tolerantes com o contágio. Bolsonaro, mesmo diante de todas as evidências, lançou uma campanha irresponsável para que o brasileiro não deixe de trabalhar e volte a sair de casa. Conclamou o retorno das crianças às aulas e manteve como serviços essenciais cultos religiosos, focos centrais na transmissão da Covid-19 em países como Coreia e França".