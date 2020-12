Hackers atacam empresa de segurança digital FireEye e roubam códigos de invasão

247 - A CEO da consultoria de segurança digital FireEye (EUA), Kevin Mandia, informou na última terça-feira (8) que hackers acessaram a sua rede e roubaram ferramentas usadas pela companhia na testagem de segurança dos seus clientes. As ferramentas são softwares para detecção e exploração de vulnerabilidades em sistemas. O caso já estaria com agentes do FBI especializados em ações envolvendo a Rússia, de acordo com reportagem do blog do Altieres Rohr, que citou o "New York Times".

A FireEye publica relatórios que detalham as capacidades e a atividade dos chamados grupos de "ameaças avançadas persistentes". O objetivo é identificar grupos de invasores mais sofisticados e que fazem espionagem em nome de interesses de países e grupos poderosos.

A empresa garantiu que suas ferramentas não tinham capacidade para explorar alguma vulnerabilidade inédita, com maior potencial de dano.

A CEO Kevin Mandia afirmou que os hackers provavelmente foram patrocinados por um governo, mas não disse de qual país. Não se tem informações da época da invasão nem quando ela foi detectada.

