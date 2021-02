Haddad anuncia próxima entrevista e alfineta Mainardi: "nenhum participante precisa de tratamento psiquiátrico"

Haddad concederá entrevista no próximo domingo (14) ao programa Conexão Xangai, com retransmissão ao vivo pela TV 247 edit

247 - O ex-ministro Fernando Haddad aproveitou nesta quinta-feira (11) o anúncio de sua próxima entrevista para novamente alfinetar o apresentador Diogo Mainardi, que xingou o petista durante o programa Manhattan Connection, da TV Cultura, na noite de quarta-feira (10).

“De Manhattan para Xangai: nenhum dos participantes dessa mesa precisa de tratamento psiquiátrico; podem confiar. Vamos discutir ideias econômicas para ajudar nosso país. Assistam!”, escreveu Haddad pelo Twitter. A entrevista ocorrerá no próximo domingo (14) às 18h no programa Conexão Xangai, com retransmissão ao vivo na TV 247.

De Manhatan para Xangai: nenhum dos participantes dessa mesa precisa de tratamento psiquiátrico; podem confiar. Vamos discutir ideias econômicas para ajudar nosso país. Assistam! pic.twitter.com/EJHiKpnIrK February 11, 2021

