Haverá demissão em massa na TV Escola nesta sexta

247 - Um terço dos funcionários da TV Escola devem ser demitidos nesta sexta-feira (27). A previsão é que sejam cortados 100 dos 367 funcionários -a informação é do jornalista Bernardo Mello Franco, em seu blog. O motivo é a decisão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de suspender o contrato com a emissora pública.

Nesta quinta, o diretor-geral da Associação Roquette Pinto, Francisco Câmpera, confirmou as demissões em reunião com o Sindicato dos Radialistas do Rio.

De acordo com o presidente do sindicato, Leonel Querino, está prevista uma manifestação de funcionários para as 11h desta sexta, no Rio.

A atual direção da Associação Roquete Pinto é ligada a Ricardo Vélez, ex-ministro da Educação indicado pelo ideólogo de ultradireita Olavo de Carvalho. Neste mês, funcionários da emissora foram despejados do prédio do MEC por ordem de Weintraub.