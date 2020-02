Helena Chagas: Folha de S. Paulo poderia interpelar Bolsonaro na Justiça pelas ofensas à Patrícia Campos Mello

A jornalista Helena Chagas conversou com a TV 247 acerca do ataque promovido por Jair Bolsonaro à Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo. Para Helena, os jornalistas pouco podem fazer em relação às barbaridades ditas por Bolsonaro contra a categoria sem o apoio das empresas jornalísticas edit

247 - A jornalista, ex-ministra da Secom e integrante do Jornalistas pela Democracia, Helena Chagas, falou à TV 247 sobre as ofensas feitas por Jair Bolsonaro à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo. Helena defendeu que a Folha interpele Bolsonaro na Justiça contra o ataque à sua funcionária e disse que os jornalistas pouco podem fazer contra as agressões que sofrem sem o apoio dos veículos aos quais pertencem.

Para a jornalista, as empresas estão sendo muito cautelosas em relação ao comportamento de Bolsonaro contra jornalistas. “A Folha de S. Paulo poderia interpelar na Justiça o presidente da República pelas ofensas feitas à Patrícia Campos Mello. Você ainda vê parte das empresas com comportamento muito cauteloso. Os jornalistas podem reagir mas não podem fazer nada se não tiverem o apoio das empresas onde eles trabalham”.

Ela disse ainda que, mesmo com as seguidas falas absurdas de Bolsonaro, tipicamente no período da manhã na saída do Palácio da Alvorada, os jornalistas continuam tendo que comparecer e se submeter ao ataques. “Os jornalistas acho que podem fazer pouco nessas circunstâncias. Eles estão fazendo abaixo-assinados, estão se solidarizando com a colega, estão falando mas no dia seguinte de manhã está todo mundo lá, de novo, na porta do Alvorada, sendo submetido às grosserias do Bolsonaro. Não quero condenar meus colegas, eles precisam trabalhar, estão num país no qual não tem emprego”.

