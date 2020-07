Helena Chagas: não acredito no 'Jairzinho paz e amor'

247 - A jornalista Helena Chagas comentou na TV 247 a fase de Jair Bolsonaro classificada por ela mesma como “Jairzinho paz e amor”, já que Bolsonaro tem se limitado a falar com a imprensa nos últimos dias e não tem feito mais declarações tão polêmicas quanto fazia no passado.

Para Helena, Bolsonaro está seguindo a cartilha indicada pelos militares aliados, mas logo voltará a ser o que era antes. “É um ciclo. Daqui a pouco o Bolsonaro começa a ficar em dificuldades políticas novamente, começa a ficar diante de investigações, começa a entrar em guerra com outros poderes e aí nesse momento ele pede apoio para os militares. Não que os militares vão apoiar o golpe e aquela coisa toda, mas no momento em que ele se vê acuado e refém, quem ele tem ali do lado dele dentro do Palácio do Planalto são os militares. Ele pede socorro para essa turma e começa a ficar um pouco mais propenso a aceitar as sugestões dos militares de baixar a bola. É aquela fábula do escorpião: é da natureza dele, ele não consegue deixar de ser ele mesmo e não consegue parar de falar bobagem. Então eu não acredito muito que ele vai ficar nesse estilo 'Jairzinho paz e amor' por muito tempo, não”.

