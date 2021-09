Hélio Schwartsman: possibilidade de golpe é real, mas vai diminuindo a cada dia

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Hélio Schwartsman afirma que a "chance de Jair Bolsonaro tentar dar um golpe não é, infelizmente, tão remota". "Pelo contrário, é bastante real. A boa notícia é que a probabilidade de ter êxito numa empreitada dessa natureza é pequena e diminui a cada dia".

De acordo com o colunista, "o governo do capitão reformado é fraco e vai se desmilinguindo aos olhos de todos". "De modo ainda mais preocupante, conta com o suporte de milicianos, de PMs e do baixo oficialato de várias forças militares. Mas vai perdendo aliados e fiadores estratégicos. A parte menos ideológica do empresariado se cansou da incompetência e começa a desembarcar", acrescenta.

"O risco ainda existe, mas um ciclo de crescimento econômico capaz de favorecê-lo parece cada vez mais longe. Ao contrário, a perspectiva é de desemprego e inflação elevados, além do perigo de apagões elétricos".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE