Hildegard Angel cita o Exército e diz que chegou 'a Hora H' para Eduardo Pazuello

Com a derrubada, pela CGU, do sigilo de 100 anos dos processos de Pazuello no Exército, enfim chegou "o Dia D e a Hora H" para o ex-ministro.



A frase, dita por ele a propósito da adiada vacinação, é muito bem lembrada hoje no título da matéria a respeito, no Correio Braziliense