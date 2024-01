Hildegard Angel: 'Ministério Público precisa enquadrar a Conib'

Apoie o 247

247 - A jornalista do 247 Hildegard Angel foi às redes sociais cobrar do Ministério Público que coloque a entidade sionista Confederação Israelita do Brasil (Conib) em seu 'devido lugar', após o grupo renovar seus ataques e tentativa de censura contra o jornalista judeu Breno Altman.

Desta vez, a Conib resolveu chamar Altman de 'antissemita' e 'nazista' por conta da defesa do jornalista ao ex-presidente do PT José Genoino, também alvo de ataques com acusações falsas por pedir um boicote a produtos de empresas israelenses. >>> SAIBA MAIS: Conib quer condenar Breno Altman por seu apoio a José Genoíno

"Isso já foi longe demais. As autoridades do Brasil precisam colocar a Conib no devido lugar. O Ministério Público tem como função 'velar pela observância da Constituição e das leis'. Que o faça! Não podemos ficar à mercê de 'leis' de entidades estrangeiras", escreveu Hildegard Angel na plataforma X.

