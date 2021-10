Hildegard Angel: "unânimes, jornalistas de cativeiro passam pano na sonegação de Guedes"

“Com o Ministro da Economia flagrado em esquema pra não pagar Imposto de Renda, em vez de críticas da mídia, lemos matérias de ‘como abrir offshore em paraíso fiscal e pagar menos IR’. O fundo do poço”, escreveu Hildegard no Twitter edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A jornalista Hildegard Angel criticou a cobertura da mídia corporativa sobre o escândalo envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ambos apareceram no Panama Papers, investigação jornalística que revelou casos de dirigentes políticos, ex-presidentes, artistas e empresários com contas em paraísos fiscais.

“Unânimes, os jornalistas de cativeiro passam pano na sonegação de Paulo Guedes. Com o Ministro da Economia flagrado em esquema pra não pagar Imposto de Renda, em vez de críticas da mídia, lemos matérias de ‘como abrir offshore em paraíso fiscal e pagar menos IR’. O fundo do poço”, escreveu Hildegard no Twitter.

Unânimes, os jornalistas de cativeiro passam pano na sonegação de Paulo Guedes. Com o Ministro da Economia flagrado em esquema pra não pagar Imposto de Renda, em vez de críticas da mídia, lemos matérias de "como abrir offshore em paraíso fiscal e pagar menos IR".

O fundo do poço! PUBLICIDADE October 7, 2021

Em coluna ao 247, nesta quinta-feira, 7, o jornalista Roberto Moraes falou sobre o mesmo assunto. “O esforço para esconder (ou escantear) o grave assunto por parte das mídias corporativas, demonstra o modus-operandi dessas ‘corporações verbo-verba’”, criticou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE