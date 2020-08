Homem invade programa da Fátima Bernardes e grita “Fora Bolsonaro”

247 - Durante o "Encontro com Fátima Bernardes" desta quinta-feira (27), exibido nas manhãs da Rede Globo, um homem invadiu uma entrada ao vivo e gritou “Fora Bolsonaro”.

Segundo informações do portal Na Telinha, a reportagem mostrava as filas que se formaram em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, no Rio de Janeiro, por conta do recebimento do auxílio emergencial.

A apresentadora, então, perguntou se tinha alguma pessoa passando pela fila para auxiliar as pessoas. "Muitas vezes as pessoas não acreditam que não poderão receber naquele dia e acabam ficando na fila à toa", alegou.

A repórter tentou explicar que não tinha ninguém para ajudar, quando foi interrompida pelo homem. "Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro", gritou ele diversas vezes atrás da profissional. A jornalista, então, continuou conversando com Fátima e apontou para o homem para justificar a ação dele.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.