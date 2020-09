‘Honra negativa’, diz Felipe Neto sobre Bolsonaro estar na lista da ‘Time’

“Ser mais influente não significa, necessariamente, uma coisa boa. É o que você faz com essa influência que realmente irá determinar o seu legado”, disse o youtuber Felipe Neto que acusou Jair Bolsonaro de ser o pior presidente do mundo no enfrentamento à Covid-19 edit

247 - O youtuber Felipe Neto e Jair Bolsonaro entraram na lista das cem pessoas mais influentes da Time de 2020. É a segunda vez consecutiva que Bolsonaro está entre os selecionados contra a primeira vez de Neto.

“O fato de Jair Bolsonaro também estar na lista não surpreende, muito pelo contrário. Como o pior presidente do mundo no enfrentamento à Covid-19 e no combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal, ele está na lista como uma honra negativa. Basta ler o texto associado à sua imagem para entender”, falou Felipe ao Estado de S. Paulo.

“Isso só demonstra a importância do que significa ‘influência’. Ser mais influente não significa, necessariamente, uma coisa boa. É o que você faz com essa influência que realmente irá determinar o seu legado”, refletiu o youtuber.

“Estar nessa lista é uma honra inenarrável. Não apenas pela conquista, mas também pela razão de estar ali. Foi um ano muito difícil, repleto de ameaças, perseguição e tentativas de destruição de reputação. Nós prevalecemos porque somos unidos, porque somos fortes e porque os fascistas não irão vencer”, afirmou.