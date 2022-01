“Humilhação”: 'Bolsonaro rebaixou mais uma vez Guedes, o ex-Posto Ipiranga', diz Estado de S. Paulo

Apoie o 247

247 - O jornal O Estado de S. Paulo afirma, em editorial, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sofreu uma “nova humilhação” ao “ficar subordinado, de forma explícita, ao novo comandante das finanças da União. Qualquer decisão sobre custeio, investimento, transferência, orientação ou reorientação de recursos ficará ‘condicionada à manifestação prévia favorável’ do ministro da Casa Civil”. “Com essa decisão, o presidente Jair Bolsonaro rebaixou mais uma vez o ministro da Economia, ex-Posto Ipiranga, e subordinou a execução orçamentária, de forma integral e sem disfarce, à figura mais importante e mais influente do gabinete presidencial”, ressalta o periódico.

Ainda segundo o jornal, “a nova humilhação parece ter sido bem aceita no Ministério da Economia” uma vez que “com a nova distribuição de poderes, ficará mais fácil ‘dividir o desgaste’ ocasionado pelo corte de recursos. “Segundo as mesmas fontes, o assunto foi discutido com a pasta. Confirmada essa informação, ficará evidenciada, de novo, a atitude mansa do ministro Guedes diante das investidas do presidente e de seu aliado favorito, o chefe da Casa Civil”, diz o editorial.

“Parte dos observadores políticos e do mercado ainda parece ver o ministro Paulo Guedes como um funcionário empenhado em disciplinar os gastos e manter saudáveis as contas públicas. Essa tarefa será especialmente difícil, neste ano, se as previsões de estagnação econômica e, portanto, de baixa arrecadação, se confirmarem. Nem por isso Bolsonaro desistirá de gastar para seus objetivos e para atender o Centrão. O ministro Guedes terá novas oportunidades de mostrar sua real prioridade em Brasília – defender as boas normas fiscais ou continuar mansamente no cargo”, finaliza o texto.

