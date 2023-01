"Ibaneis já sabe que será preso e que não volta ao cargo", diz Luis Costa Pinto

Apoie o 247

247 - Diretor da sucursal do Brasil 247 em Brasília, o jornalista Luis Costa Pinto afirmou em participação na TV 247 nesta quarta-feira (11) que o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), "já sabe que será preso e que não volta ao cargo".

"O Ibaneis, que é advogado, neste momento está com verdadeira paúra de ser preso. Ele e os defensores dele leram os mandados de prisão contra o Anderson Torres e contra o coronel - já afastado e preso - da Polícia Militar do Distrito Federal com essa sensação de que ele o Bolsonaro são as próximas bolas cantadas da prisão. Em razão da omissão, no curso do processo, o Ibaneis sabe que será preso. O Ibaneis já sabe que não volta ao cargo", disse.

Segundo Costa Pinto, Ibaneis teme ir para a cadeia por obstrução de justiça. Por outro lado, o governador afastado vê sua vice, Celina Leão (PP), articulando seu impeachment junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que visa impedir sua volta ao comando do governo. "A Celina Leão já trabalha pelo impeachment definitivo do Ibaneis, mas o Ibaneis tem, antes de se preocupar com isso, tem uma preocupação fundamental com um mandado de prisão por obstrução de justiça. E lembremos: o primeiro governador preso no exercício do mandato na história do Brasil era do Distrito Federal, foi José Roberto Arruda, em 2010. Arruda foi preso por obstrução de justiça".

"Nesse momento o Ibaneis sequer responde ao WhatsApp de grupo familiar, porque ele sabe, como advogado, que qualquer movimento vai configurar essa obstrução de justiça", contou ainda o jornalista.

