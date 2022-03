Ibope Media: Jornal da Globo amarga pior ibope de terça pós-BBB 22 e Profissão Repórter

O telejornal, televisionado depois do BBB22 e do Profissão Repórter conquistou 27,0% de share (participação) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Jornal da Globo registrou seu menor ibope de terça-feira. O telejornal amargou 7,1 pontos na Região Metropolitana de São Paulo. O programa, televisionado depois do BBB22 e do Profissão Repórter, conquistou 27,0% de share (participação), com 27% do total de televisores ligados na região paulista, da 0h40 à 1h22. As informações foram publicadas pelo Notícias da TV.

O BBB 22 marcou 24,6 pontos e 46,1% de share (53% do total de TVs estavam ligadas) na noite dessa terça-feira (15). O programa foi ao ar das 22h19 à 0h02.

Depois do reality show, foi exibido o Profissão Repórter até 0h40, pontuando 12,8 e 35,1% de share (de 37% do número de aparelhos ativos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE