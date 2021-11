'Ida de Bolsonaro para o PL é show político e resultado da eleição é secundário', diz Elio Gaspari

“Bolsonaro quer o apoio desse tronco do centrão e, acima de tudo, quis evitar que Costa Neto flerte com uma coligação petista. Já o cacique do PL quer o apoio do governo para lubrificar seus candidatos ao Congresso”, avalia o jornalista edit

247 - O jornalista Elio Gaspari observa, em sua coluna na Folha de S. Paulo, que a ida de Jair Bolsonaro para o PL de Valdemar Costa Neto faz parte de um “show político” no qual “o resultado da eleição presidencial é secundário”. “Bolsonaro quer o apoio desse tronco do centrão e, acima de tudo, quis evitar que Costa Neto flerte com uma coligação petista. Já o cacique do PL quer o apoio do governo para lubrificar seus candidatos ao Congresso”, avalia.

“Bolsonaro elegeu-se por um partido, o quinto de sua carreira política, anunciou que criaria outro, não conseguiu, ciscou aqui e ali e finalmente chegará ao PL. Três ministros (Santos Cruz, Luiz Henrique Mandetta e Sergio Moro) tornaram-se adversários. O "Posto Ipiranga" de Paulo Guedes perdeu 21 integrantes. Nem todos foram embora porque estavam desconfortáveis, mas todos sentiram-se melhor. Num só dia, 35 servidores do Inep pediram o boné. Noutro, 21 cientistas devolveram os crachás da Ordem Nacional do Mérito Científico”, ressalta o colunista.

“O raciocínio inverso é dramático, Paulo Guedes ficou menor. Essa perda de escala é mais significativa quando se sabe que ele acumulou ministérios e instituições com voracidade e inexperiência jamais vistas”, afirma.

“O general da reserva Augusto Heleno classificou a metamorfose bolsonarista como parte do ‘show da política’, desclassificando muito mais o tipo de espetáculo em que se meteu. A política tem sempre algo de show, mas o do capitão tem o travo das velharias de má qualidade”, finaliza Gaspari.

