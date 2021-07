Ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil prova estelionato eleitoral de Bolsonaro, diz Mello Franco

247 – "A ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil muda o desenho dos negócios em Brasília. Até aqui, o Centrão se limitava a fazer escambo: alugava apoio parlamentar e sacava sua parte em cargos e benesses. Agora o bloco vai trocar o balcão pela gerência da loja. Passará a mandar sem intermediários", escreveu o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no Globo.

Na campanha, Bolsonaro prometeu combater a 'velha política' e definiu o Centrão como 'a nata do que há de pior no Brasil'. Ontem ele escancarou que o personagem vendido em 2018 era pura ficção. 'Eu sou do Centrão', disse. 'Eu nasci de lá.' Ao autografar a nomeação de Nogueira, o presidente assinará mais um recibo de estelionato eleitoral.

