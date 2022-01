"Idiotas", diz apresentador de TV no México irritado com antivax (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - Um jornalista mexicano exaltou-se durante a apresentação de um programa de televisão nesta semana. Leonardo Schwebel Esquivel criticou duramente o não uso de máscaras por parte de pessoas antivacinas. O momento ocorreu durante o editorial do “El Pulso”, parte da grade televisiva do Telediario de Guadalara.

Aos berros, o apresentador reclamou de pessoas que se negam a tomar vacinas contra a Covid-19.

“Seus malditos antivacina, bando de idiotas! Parem com as besteiras e pelo menos coloquem uma maldita máscara. Parem de pisar no freio para o mundo inteiro! Sim, seus antivacinas, vocês são idiotas!”.

⏯️ Apresentador de TV mexicana se irrita com antivax: “Idiotas”.



