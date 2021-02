Idoso interrompe transmissão ao vivo da Globo para pedir telefone do Datena

“Você tem o telefone do Datena?”, perguntou o idoso durante transmissão ao vivo do Bom Dia São Paulo, da Rede Globo edit

247 - O repórter da Globo Guilherme Pimentel ficou constrangido durante transmissão ao vivo do Bom Dia São Paulo nesta quarta-feira (10).

O jornalista estava em São Mateus, Zona Leste da cidade de São Paulo, entrevistando pessoas que estavam num ponto de ônibus, questionando sobre a qualidade do transporte coletivo de quem vive na região.

Ao abordar um idoso que se identificou como Francisco, que disse que não costuma pegar ônibus no ponto de ônibus em questão, o repórter se despediu e continuou a reportagem, mas foi interrompido com uma pergunta inusitada.

“Você tem o telefone do Datena?”, perguntou o idoso. Pimentel ficou surpreso com o questionamento. “Depois eu falo com o senhor, só um minuto, senhor Francisco. Deixa só eu encerrar aqui”, disse, rindo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.