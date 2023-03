Igreja Universal pede inquérito contra repórter que revelou R$33 bi em doações bancárias

Apoie o 247

Carta Capital - Com base em uma investigação do Ministério Público de São Paulo, o jornalista Gilberto Nascimento revelou, em reportagem publicada no Intercept Brasil em julho do ano passado, que a Igreja Universal do Reino de Deus amealhou 33 bilhões de reais em doações bancárias entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de julho de 2015 – em valores corrigidos pela inflação, a bolada ultrapassa os 42 bilhões.

A despeito do evidente interesse público na história, a igreja entrou na Justiça com o pedido de abertura de inquérito policial contra Nascimento e o Intercept por “divulgação sem justa causa” e “quebra de sigilo dos documentos revelados”. Trata-se de um evidente caso de assédio judicial. Como observou a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, conhecida pela sigla Abraji, o sigilo de fonte é uma garantia constitucional. Nem o repórter nem veículo são obrigados a revelar quem forneceu os documentos sigilosos. As informações só precisam ser verdadeiras, e não houve qualquer questionamento em relação à veracidade dos fatos noticiados.

