Imprensa estrangeira repercute vitória de Lula

247 - O jornal norte-americano New York Times repercutiu a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (30) e afirmou que "eleitores no Brasil no domingo afastaram o presidente Jair Bolsonaro após apenas um mandato e elegeram o ex-presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva para substituí-lo".

De acordo com a publicação, a vitória de Lula é um renascimento político "impressionante", pois ele foi presidente, foi preso e reeleito. As informações foram publicadas pelo portal G1.

O jornal Washington Post (EUA) chamou Lula de "ícone da esquerda da América Latina".

O jornal britânico The Guardian afirmou, essa foi uma uma "das eleições mais significativas e contundentes da história do país".

O jornal Telegraph disse que Jair Bolsonaro destacou que a votação foi apertada.

O jornal da França Le Monde disse que "a questão agora é se Jair Bolsonaro aceitará o veredito nas urnas, sendo o primeiro presidente candidato a um segundo mandato a não ser reeleito desde a volta à democracia em 1985."

Outro veículo francês, o Le Figaro, disse que a vitória de Lula foi um momento de trégua "em uma campanha eleitoral violenta como o velho lutador nunca havia enfrentado em suas cinco candidaturas anteriores".

O jornal da Argentina Lá Nacion disse que a campanha foi traumática e que dividiu o Brasil "como nunca na história recente".

Outro jornal argentino, o Clarín, destacou que Bolsonaro liderou até mais da metade da contagem, quando os votos do Nordeste, região onde o PT conseguiu mais votos, permitiu que Lula tomasse a dianteira.

