Imprensa internacional repercute descoberta de corpos na busca por Dom e Bruno no Amazonas

Jornais como The Guardian, El País, Publico e The Independent repercutiram o suposto descobrimento dos corpos do indigenista e do jornalista. PF nega ter encontrado-os

RFI - O jornal britânico The Guardian, para o qual escrevia o jornalista Dom Philips, afirma em seu site nesta quarta-feira (13) que "corpos que se teme serem os do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira foram encontrados na Amazônia uma semana após o desaparecimento da dupla, segundo diplomatas brasileiros." Outros veículos também reportaram a informação em vários países do mundo.

"Um assessor do embaixador brasileiro no Reino Unido deu a notícia à família Phillips durante uma ligação telefônica na segunda-feira cedo", reporta o Guardian.

"Ele disse que queria que soubéssemos que tinham encontrado dois corpos", disse Paul Sherwood, o cunhado de Phillips ao site do jornal britânico. "Ele não descreveu o local e apenas disse que era na floresta tropical e disse que eles estavam amarrados a uma árvore, e que ainda não haviam sido identificados", lamentou Sherwood.

Informações "confusas"

"Mas há uma enorme confusão sobre o paradeiro dos dois, que desapareceram em uma área remota da Amazônia brasileira", publica, também nesta segunda-feira, o diário espanhol El País. "A esposa do repórter alegou inicialmente que eles eram os corpos das pessoas desaparecidas. E fontes da Univaja, uma associação formada por povos indígenas com a qual Pereira colaborou, confirmaram a informação a este jornal, mas depois voltaram atrás", publica.

"Houve confusão quando a polícia federal apareceu para negar os comentários de fontes diplomáticas brasileiras", afirma o The Guardian. "E no meio da confusão, a Polícia Federal do Amazonas, que está tratando do caso, emitiu uma nota na qual afirma que "as informações de que os corpos foram encontrados não são corretas", destacou o El País.

"Mergulhadores policiais localizaram uma mochila amarrada a uma árvore em uma área inundada perto do local onde eles foram vistos pela última vez a bordo de um barco no rio Itaquaí. Entre os itens estavam o cartão de saúde do brasileiro, um par de calças e suas botas, bem como a mochila de Phillips e suas botas", reporta o jornal espanhol.

O site português Publico divulgou que a "Polícia Federal [brasileira] e a associação indígena não confirmam a informação que os familiares dizem ter recebido da embaixada brasileira em Londres". O site britânico The Independent menciona em sua manchete "dois corpos" encontrados "na busca por Dom Phillips e Bruno Pereira na Amazônia". O The Telegraph afirma que pertences de Phillips foram "encontrados pela polícia brasileira".

O Courrier international desta segunda-feira reporta que "a família do jornalista britânico anunciou que soube pelas autoridades brasileiras que dois corpos haviam sido encontrados na Amazônia". "O governo Bolsonaro está sob fogo cerrado por permitir que o crime prospere na floresta tropical", publica o site francês.

