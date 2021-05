Inacreditável: Alexandre Garcia defende ida de Pazuello a manifestação pró-Bolsonaro com desrespeito a medidas sanitárias

O jornalista bolsonarista se mostrou surpreso com o suposto apoio da população ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello: "ele virou popular depois do depoimento na CPI". Na comissão, Pazuello soltou diversas mentiras e chegou a passar mal diante da pressão dos senadores edit

247 - O jornalista bolsonarista Alexandre Garcia deu mais uma demonstração de lealdade a Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (24) ao avaliar como positiva a participação do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, militar da ativa, em manifestação pró-governo federal no domingo (23) no Rio de Janeiro.

A manifestação foi marcada por aglomerações e desrespeito a medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus, como o uso de máscara. Exército abriu processo para apurar a conduta de Pazuello.

Delirante, Garcia se mostrou impressionado com o suposto apoio da população ao ex-ministro. Para o jornalista, "ele virou popular depois do depoimento na CPI. Parace que turbinou, subiu verticalmente". Na CPI, Pazuello mentiu descaradamente e chegou a passar mal diante da pressão dos senadores. Os parlamentares querem reconvocar o ex-ministro.

O jornalista ainda disparou uma informação falsa, mais uma, sobre a Covid-19 ao dizer que a vitamina D, obtida por meio dos raios solares, é capaz de "matar" o coronavírus, como se as outras medidas de prevenção fossem dispensáveis em casos como este. "Subiu ao palanque. Estava lá em cima, sob a brisa do Rio de Janeiro, sob o sol saudável cuja vitamina D destrói vírus. Estava lá em cima sem máscara participando".

