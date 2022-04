Incêndio no estúdio do Faustão na Band provoca evacuação às pressas

Apoie o 247

247- Um princípio de incêndio provocou uma evacuação às pressas no estúdio do Faustão na Band. O caso ocorreu nesta quinta-feira (7), quando não haviam gravações previstas para a atração comandada por Fausto Silva. A emissora afirmou que ninguém ficou ferido durante o incidente. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Durante uma manutenção no estúdio do programa Faustão na Band, um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A Brigada agiu prontamente e controlou a situação sem que ninguém ficasse ferido. Não havia gravação agendada para hoje", informou a assessoria de comunicação da Band à imprensa.

As informações foram antecipadas pelo site TV Pop. Segundo a reportagem, a equipe da atração realizava testes no estúdio quando foi surpreendida com um princípio de incêndio na cortina instalada no espaço.

Por isso, os trabalhos foram interrompidos, e o estúdio foi evacuado para que a Brigada de incêndio da emissora agisse no local. Uma cortina foi danificada devido às chamas e descartada em seguida.

Conforme antecipado pelo Notícias da TV, a atração enfrenta uma crise nos bastidores, pois existe o questionamento se o programa seguirá nos atuais moldes, tendo em vista que ele possui um alto custo e registra cerca de quatro pontos de audiência na Grande São Paulo.

