Incêndio nos Estúdios Globo, o Projac, está controlado, dizem os bombeiros

Apoie o 247

ICL

247 - O incêndio que atingiu os Estúdios Globo no Rio de Janeiro , o Projac, está "controlado, sem risco de propagação", informou o Corpo de Bombeiros em nota ao portal Metrópoles .

“Incêndio controlado, sem risco de propagação, trata-se de um galpão isolado”, diz a nota. Ainda não há informações sobre feridos.





A Globo afirmou, em nota à imprensa, que está "apurando as dimensões e impactos" do incêndio e que dará mais informações assim que puder. De acordo com o Metrópoles, o fogo atrasou as gravações das novelas Mar do Sertão e Travessia.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.