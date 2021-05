Indisciplina de Pazuello tem que ser punida, aponta a Folha, em editorial

General subiu no palanque e participou de comício fascista em defesa de Jair Bolsonaro edit

"A indisciplina do general Eduardo Pazuello não deveria passar sem a devida punição por parte do comando do Exército, sob pena de acumular-se mais uma nódoa — esta particularmente grave pelo precedente que estabeleceria— na imagem da corporação sob os auspícios de Jair Bolsonaro", aponta a Folha de S. Paulo, em editorial publicado nesta terça.

"Já basta o desserviço que a fracassada passagem do general pela Saúde, em meio à crise ciclópica, e suas mentiras à CPI da pandemia prestaram à instituição militar", afirma o editorialista.

