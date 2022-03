Inferno na Rede TV! faz jornalistas passarem mal durante trabalho: há relatos de tonturas e falta de ar

Apoie o 247

247 - Por causa da onda de calor que atinge a Grande São Paulo e pela falta de aparelhos de ar-condicionado, os jornalistas da RedeTV! trabalham em temperaturas "infernais". Desde segunda-feira (7), a Redação da emissora não recebe refrigeração adequada e há relatos de profissionais que passaram mal, apresentando tontura e falta de ar. Procurada, a emissora não se manifestou até a publicação deste texto. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Segundo fontes do Notícias da TV, os termômetros dentro da Redação já atingiram temperaturas superiores a 30°C. Além disso, a estrutura do local, que não conta com janelas, transforma o ambiente em uma espécie de "estufa" durante alguns momentos do dia.

A situação se agrava por causa do código de vestuário da empresa, que não permite aos colaboradores usar roupas leves como bermudas. No caso de repórteres e apresentadores, existe a exigência do uso de terno.

Na quarta-feira (9), uma colaborada precisou ser direcionada à enfermaria da empresa por causa do calor e da falta de refrigeração.

As reclamações já foram levadas pelos funcionários ao departamento de Recursos Humanos da emissora, e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo também cobrou providências. Porém, até agora, a situação não foi resolvida.

