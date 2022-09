Influenciador Carlinhos Maia declara voto em Lula

Carlinhos Maia tem 26 milhões de seguidores no Instagram edit

247 - O influenciador digital Carlinhos Maia, de 31 anos, afirmou nesta quinta-feira (29) que votará no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Por favor, não nos decepcione. Eu voto 13", comunicou o marido de Lucas Guimarães em um post no Twitter, onde é acompanhado por quase 3 milhões de seguidores. No Instagram, ele é assistido por mais de 26 milhões de pessoas e é considerado o brasileiro mais seguido nesta rede.

Nesta semana declararam voto no ex-presidente o youtuber Felipe Neto, artistas como o ator Fabio Assunção e a atriz Paolla Oliveira.

Os cantores Djavan, Chico Buarque e Zeca Pagodinho, Frejat, Paulo Ricardo e o sambista Diogo Nogueira também demonstraram apoio a Lula.

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29), mostrou que Lula com 50% dos votos válidos.

O petista teria 54% no segundo turno contra Bolsonaro.

De acordo com o levantamento, o ex-presidente conseguiu 53,6% dos votos válidos espontâneos.

