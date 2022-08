Influenciador digital Bruno Krupp vira réu por homicídio

O TJ do Rio manteve a prisão preventiva do modelo por homicídio com dolo eventual edit

Apoie o 247

ICL

247 - O juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), aceitou nesta sexta-feira (26) a denúncia do Ministério Público por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, contra o modelo e influenciador digital Bruno Krupp nesta sexta-feira (26). Ele, preso em 3 de agosto, atropelou e matou João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no dia 30 de julho.

O TJ do estado do Rio manteve a prisão preventiva do modelo. A defesa negou o dolo eventual, ou seja, que Bruno tenha aceitado o risco de atropelar alguém. Ele dirigia a mais de 100 quilômetros por hora e não possuindo carteira de habilitação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.