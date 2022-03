Inocência de Lula vira notinha na capa da Folha e do Globo, critica jornalista no Intercept

Para João Filho, proprietários da imprensa corporativa escondem Lula para proteger seu candidato, Moro, que no espectro político tem posição próxima da de Bolsonaro edit

247 - Os proprietários dos veículos da velha imprensa, imprensa corporativa ou grande imprensa, como se diz, seguem obcecados na tentativa de emplacar uma candidatura alternativa às de Lula e Bolsonaro, diz o jornalista João Filho, em artigo no Incercept.

"A chamada terceira via seria um ponto de equilíbrio entre os polos à esquerda e à direita, um meio-termo saudável para quebrar uma polarização que atravanca o cenário político do país. Nada mais falso”, escreve ele.

"Lula não está no polo oposto de Bolsonaro. O petista é um centro-esquerdista clássico que governou o país de maneira democrática em coalizão com partidos de direita e centro-direita durante oito anos.

Bolsonaro é um extremista de direita que passou os últimos quatro anos colocando a faca no pescoço da democracia e destruindo o estado brasileiro’, acrescenta.

Por fim, destaca: "A tal terceira via não se encontra em uma posição equidistante no espectro ideológico entre Lula e Bolsonaro. Representada principalmente pela candidatura de Sergio Moro, a terceira via que os donos da imprensa querem empurrar goela abaixo da população é uma candidatura muito mais próxima de Bolsonaro. Não foi à toa que Moro largou a toga para se tornar um ministro bolsonarista. A afinidade ideológica entre os dois é bastante clara.”

