Inovação de Bolsonaro na ONU é começar vexame na véspera, escreve colunista do Globo

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco escreve que Jair Bolsonaro passou constrangimento nesta segunda-feira (20), em reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido. Na parte pública do encontro, Boris Johnson elogiou a vacina da AstraZeneca e disse que todos deveriam tomá-la. Bolsonaro fez sinal de negativo e disse que “ainda não” se vacinou.” Johnson olhou para o lado e sorriu amarelo", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco.

O colunista do Globo destaca que mais tarde, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, criticou o negacionismo do presidente. "Precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes mundiais, principalmente Bolsonaro, do Brasil: se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado", disse.

"Num só dia, o Capitão Corona submeteu o Brasil a dois vexames internacionais. E a Assembleia Geral da ONU ainda nem começou".

