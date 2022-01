Inscrições abertas para o Concurso Andrei Stenin 2022

Apoie o 247

Estão abertas as inscrições para a oitava edição do Concurso Internacional de Fotojornalistas ((http://stenincontest.com). O concurso deve o seu nome a Andrei Stenin, fotorrepórter especial do grupo midiático Rossiya Segodnya, que morreu em meados de 2014 ao cumprir uma tarefa profissional perto de Donetsk. A competição fofográfica anual começou tradicionalmente no dia de aniversário de Andrei, a 22 de dezembro.

Os jovens fotorrepórteres do mundo que tenham de 18 a 33 anos podem enviar os seus trabalhos através do site stenincontest.ru em russo (http://stenincontest.ru), inglês (https://stenincontest.com) e chinês (https://cn.stenincontest.com). Em 2022, mantêm-se as categorias e modalidades de participação. São quatro categorias: “Notícias Principais”, “Esporte”, “O Meu Planeta” e “Retrato. O Herói dos Nossos Tempos” e duas modalidades: fotos singulares e séries. Cada participante pode enviar uma foto singular e uma série para cada categoria. As inscrições terminam em 28 de fevereiro de 2022.

Em 2022, o fundo premial do concurso será de 125 mil rublos para o primeiro lugar, 100 mil rublos para o segundo lugar e 75 mil rublos para o terceiro lugar em cada categoria. O vencedor do Grande Prêmio obterá 700 mil rublos.

PUBLICIDADE

Apesar das restrições em virtude da pandemia da Covid-19, o concurso Andrei Stenin preservou uma das suas tradições mais importantes: as exposições deambulantes dos laureados em diferentes países. Esta turnê dá aos jovens fotorrepórteres a oportunidade de mostrar os seus trabalhos ao público russo e internacional, atrair a atenção aos problemas e dasafios contemporáneos mais relevantes. A geografia das exposições abrange, desde a sua primeira edição em 2014, dezenas de cidades da Europa, Ásia, América Latina, África, Oriente Médio. Em 2018, passou a acolher as exposições do concurso a sede em Nova York da principal organização internacional em prol da paz e da segurança de todos os países, a Organização das Nações Unidas (ONU). A partir de 2019, o Conselho da Europa em Estrasburgo também acolhe as exposições.

A curadora do Concurso Internacional de Fotojornalismo Andrei Stenin, chefe do Serviço de Projetos Visuais do grupo midiático Rossiya Segodnya, Oksana Oleynik, comenta assim o início da edição de 2022 do concurso: “Há uma frase conhecida em latim: ‘Mudam os tempos, e as leis mudam-se com eles’. A pandemia alterou drasticamente a face do mundo, os fundamentos da nossa vida, as realidades de muitas profissões. E não obstante isso, muitas destas mudanças favoreceram os participantes do nosso concurso: consolidaram o seu espírito criativo, fazeram-nos crescer na sua profissão, desenvolveram a imaginação e aceleraram os projetos que eles realizam. O concurso começou o seu segundo quinquênio: em 2022, faz oito anos. Já lançou muita gente para a órbita profissional, os seus nomes já são conhecidos na fotografia profissional. A equipe do nosso concurso tem muito orgulho e alegria disso. Aguardamos os nossos novos participantes e desejamo-lhes a vitória!”.

O Concurso Internacional de Fotojornalismo Andrei Stenin em 2021 teve o apoio dos maiores representantes da mídia russa e internacional, das agências de notícias e da comunidade fotográfica. Algumas categorias tiveram o patrocínio do Grupo Midiático Unido de Xangai (SUMG), a holding midiática pan-árabe Al Mayadeen TV e também uma das maiores organizações humanitárias do mundo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

PUBLICIDADE

Sobre o concurso

O concurso internacional de fotojornalismo Andrei Stenin, organizado pela agência de notícias Sputnik sob a égide da Comissão da Federação da Rússia para os Assuntos da UNESCO, visa apoiar os jovens fotógrafos e atrair a atenção pública às tarefas desenvolvidas pelo fotojornalismo contemporâneo. É uma plataforma para fotógrafos jovens, talentosos, sensíveis e abertos ao novo, onde mostram-nos as pessoas e os acontecimentos ao nosso redor.

Os patrocinadores midiáticos principais do concurso são: o telecalan estatal russo Kultura (https://smotrim.ru/pick/kultura), o canal de televisão Moskva 24 (https://www.m24.ru/), o portal de notícias vesti.ru (https://www.vesti.ru/).

PUBLICIDADE

Os parceiros midiáticos internacionais do concurso são: a agência de notícias e rádio Sputnik, o canal de televisão e portal RT (https://www.rt.com/), a agência de notícias Askanews (https://www.askanews.it/), a holding midiática Independent Media (https://www.independentmedia.co.za/), a agência de notícias Telam (https://www.telam.com.ar/), a agência de notícias ANA (https://www.africannewsagency.com), a holding Shanghai United Media Group (SUMG) (http://www.sumg.com.cn/English/), o portal do jornal China Daily (http://www.chinadaily.com.cn), o portal The Paper (https://www.thepaper.cn/), a rede midiática Al Mayadeen (https://www.almayadeen.net/), a agência de notícias Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/), o portal DBW (https://www.dbw.cn/).

O concurso é patrocinado também pelos seguintes parceiros profissionais: a União dos Jornalistas da Rússia (https://ruj.ru/), o portal YOung JOurnalists (http://yojo.ru/), o portal Russian Photo (http://www.rosphoto.com/), o portal Photo-study.ru (http://photo-study.ru/), a escola de fotografia Academia da Fotografia (https://www.photoacademy.ru/), o jornal Fotoargenta (https://www.revistafotoargenta.com/), o Clube de Fotojornalismo de Nova Deli (http://www.delhiphotographyclub.com/), o jornal LF Magazine (https://lfmagazine.photo/), o portal All About Photo (https://www.all-about-photo.com/), o jornal fotográfico EYE (https://www.eye-photomagazine.com/), o jornal Artdoc (https://www.artdoc.photo/), o portal IPhoto Channel (https://iphotochannel.com.br/). A plataforma e festival PhotON (http://www.photonfestival.com/) é parceiro internacional do concurso.

