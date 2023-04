Instabilidade no Spotify deixa usuários sem acesso à plataforma de streaming

Apoie o 247

247 - O popular serviço de streaming de música, Spotify, experimentou uma instabilidade significativa nesta quinta-feira (27), provocada em um período de inacessibilidade para alguns de seus usuários. O problema afetou uma parte da base de usuários no mundo, gerando queixas nas redes sociais.

Durante o período de instabilidade, os usuários sentiram dificuldades em acessar o Spotify, tanto em dispositivos móveis quanto em computadores. Muitos deles encontraram mensagens de erro ao tentar abrir o aplicativo ou ao tocar músicas. Além disso, houve casos em que a reprodução de músicas foi interrompida ou apresentou falhas.

Em resposta às reclamações, a equipe de suporte do Spotify reconheceu a instabilidade e afirmou estar trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Eles pediram paciência aos usuários afetados e garantiram que uma investigação detalhada estava em andamento para identificar e resolver a causa do incidente.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We’re aware of some issues right now with with our web page and are checking them out!</p>— SpotifyCares (@SpotifyCares) <a href="https://twitter.com/SpotifyCares/status/1651571854203551744?ref_src=twsrc%5Etfw">April 27, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

“Estamos cientes de alguns problemas com nossa página da web e estamos verificando!”

Apesar das dificuldades enfrentadas por alguns usuários, é importante ressaltar que nem todos foram afetados pela instabilidade. Muitos usuários puderam continuar desfrutando do serviço sem continuidade. No entanto, a extensão da falha técnica e o número de usuários afetados não foram divulgados oficialmente pelo Spotify.

