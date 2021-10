Instagram admite que errou e reativa conta dos Jornalistas Livres

Página do coletivo de mídia independente com mais de 600 mil seguidores havia sido censurada sem explicações por parte da rede social edit

Fórum - Após quase 24 horas fora do ar, a contra dos Jornalistas Livres foi recuperada no Instagram. A rede social havia censurado o perfil do coletivo de mídia independente sem dar explicações para o fato no domingo (11).

“Foram 17 horas de angústia em que, CENSURADOS, ficamos sem acesso aos nossos mais de 619 mil seguidores. Ficamos sem a página construída diária e incansavelmente para ser uma dentre muitas trincheiras contra o racismo estrutural, contra o genocídio, em defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos Ambientais e dos Povos Originários. Uma conta destinada a falar sobre a resistência do povo brasileiro a um governo com clara inspiração nazista”, diz nota dos Jornalistas Livres sobre a retomada da conta.

Segundo o veículo de mídia independente, o próprio Instagram admitiu que errou ao tirar sua conta do ar e pediu desculpas.

“Nós, Jornalistas Livres, já vínhamos sofrendo uma série de ataques de trolls bolsonaristas, cada vez que denunciávamos o horror que a retórica do miliciano e seus cúmplices contém, combinada ao passado mais tenebroso do colonialismo e da escravidão”, diz ainda o texto.

Confira a íntegra

“VITÓRIA CONTRA A CENSURA AOS @JORNALISTASLIVRES!

Acabamos de receber mensagem do Instagram reativando a conta dos Jornalistas Livres, que foi retirada do ar no dia de ontem (11 de outubro). A plataforma admitiu que errou e pediu desculpas aos Jornalistas Livres.

Foram 17 horas de angústia em que, CENSURADOS, ficamos sem acesso aos nossos mais de 619 mil seguidores. Ficamos sem a página construída diária e incansavelmente para ser uma dentre muitas trincheiras contra o racismo estrutural, contra o genocídio, em defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos Ambientais e dos Povos Originários. Uma conta destinada a falar sobre a resistência do povo brasileiro a um governo com clara inspiração nazista.

Nós, @JornalistasLivres, já vínhamos sofrendo uma série de ataques de trolls bolsonaristas, cada vez que denunciávamos o horror que a retórica do miliciano e seus cúmplices contém, combinada ao passado mais tenebroso do colonialismo e da escravidão.

Nós, @JornalistasLivres, somos um veículo de comunicação formado por jornalistas experientes, que já trabalharam em jornais como “Folha de S.Paulo”, “Veja”, “Globo”, “TV Globo”, “UOL”, “O Estado de S.Paulo”, “Brasil de Fato”, “TVT”, entre tantos outros veículos. Conhecemos muito bem as regras éticas que regem nossa profissão. É por isso que nos insurgimos contra a censura que recebemos do Instagram.

Queremos agradecer profundamente a todos os movimentos sociais, a toda a mídia independente, à Associação Brasileira de Imprensa e a todas as cidadãs e cidadãos brasileiros que construíram em poucas horas uma maravilhosa corrente de solidariedade que foi capaz de manifestar com vigor democrático seu repúdio à CENSURA da plataforma Instagram.

Nunca esqueceremos nossa missão. E seguiremos. Nunca calaremos sobre um corpo que sangra, consentindo na sua morte.

O Brasil é muito maior do que os trolls. A liberdade de expressão é um dos pilares mais robustos da Democracia.

Viva a luta democrática!

Fora Bolsonaro!“

