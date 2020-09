Instagram apaga postagem transfóbica do apresentador bolsonarista Sikêra Jr.

247 - Após manifestação de internautas, o Instagram retirou uma postagem transfóbica do apresentador da Rede TV! e bolsonarista Sikêra Júnior.

O apresentador havia publicado que “transgênero é uma pessoa que não aceita o próprio nome, o próprio corpo, a própria voz, a própria vida. Mas quer ser aceito por todo mundo”.

O Instagram se pronunciou sobre o episódio: “não permitimos conteúdo que ataque pessoas com base em raça, etnia, nacionalidade, religião ou orientação sexual, casta, sexo, gênero, identidade de gênero e doença grave ou deficiência. Se encontrarmos conteúdo que viole essas políticas, vamos removê-lo.”

Sikêra Jr. já perdeu processo por transfobia movido pela modelo Viviany Beleboni, tendo que lhe pagar R$ 30 mil reais de indenização por injúria e difamação.

Nesta semana, Sikêra e os parlamentares Flávio e Eduardo Bolsonaro apareceram dançando e cantando uma música contra os “maconheiros”.

