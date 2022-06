Instagram apresenta instabilidade nos stories

Apoie o 247

247 - A rede social Instagram está apresentando uma instabilidade no sistema de stories nesta terça-feira (14). O 'bug' da vez faz com que o aplicativo repita, como se fossem novos, os stories já vistos, forçando os usuários a passarem novamente por todos aqueles vídeos e fotos instantâneos que já haviam assistido.

A instabilidade gerou reclamações e o assunto chegou a ser um dos mais comentados no Twitter. De acordo com o TechTudo, a frase "Instagram repetindo stories" teve aumento de 3.330% no Google Trends, que monitora as tendências do momento nos mecanismos de busca da Google.

Até o momento, a rede social não se manifestou sobre o problema.

