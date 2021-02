Instagram derruba conta da bolsonarista Antonia Fontenelle

247 - A bolsonarista Antônia Fontenelle, que tem um canal no Youtube de entrevistas, teve sua conta de mais de 3 milhões de seguidores derrubada pelo Instagram nesta quarta-feira (10).

“Uso minhas redes para divulgar meu trabalho. O Instagram está uma bagunça e uma briga política. Mas até o demônio vai saber que derrubaram meu perfil e vão ter que colocar minha conta de volta”, disse ela, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Segunda ela, a decisão da rede social foi política. Leo Dias questionou se o motivo da retirada foi uma entrevista com Marcelo Ribeiro, ator que contracenou com Xuxa em Amor Estranho Amor.

“A live foi no meu canal do youtube e foi super respeitosa. Xuxa me mandou mensagem super fofa, agradecendo por ter entrevistado Marcelo e pela forma como conduzi. A questão foi política mesmo, e eu vou fazer um inferno até devolverem minha conta”, garante.

