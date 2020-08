Instagram é alvo de ação por coleta e utilização de dados biométricos sem consentimento

O Instagram é acusado de processar, armazenar e lucrar indevidamente com as informações de reconhecimento facial de seus mais de 100 milhões de usuários, sem consentimento edit

247 - O Facebook Inc. está sendo novamente acusado de coletar dados biométricos dos usuários de forma indevida. O aplicativo Instagram, pertencente à empresa, é foco de uma ação movida em uma corte da Califórnia, nos Estados Unidos, segundo a Bloomberg. O Instagram é acusado de processar, armazenar e lucrar indevidamente com as informações de reconhecimento facial de seus mais de 100 milhões de usuários, sem consentimento.

A ação denuncia que a rede social passou a informar seus usuários sobre isso no início deste ano, atualizando os termos de uso, mas a coleta e utilização das informações já viria ocorrendo há alguns anos.

Segundo o Canal Tech, “a ação relacionada ao Instagram cita a totalidade de usuários globais na plataforma, mas é focada nos utilizadores que moram no estado de Illinois, nos Estados Unidos. De acordo com os advogados, o funcionamento da rede social vai contra leis locais de privacidade que impedem a coleta de dados biométricos sem consentimento dos usuários; o pedido é de indenizações no valor de US$ 1 mil por violação confirmada, um total que pode ser de US$ 5 mil caso os juízes considerem que o Facebook agiu de forma intencional ou imprudente no caso”.

