Instagram e Facebook voltam atrás e retiram tarja de 'informação falsa' em posts de Carlos sobre Lula

247 - O Facebook e o Instagram removeram a marcação de "informação falsa" em duas postagens de Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, sobre o ex-presidente Lula. As redes sociais alegam que um erro da plataforma que identifica publicações falsas levou as plataformas a classificar os vídeos como enganosos.

“No caso específico, o vídeo postado era uma versão diferente daquele marcado como falso pelas agências checadoras de fato parceiras do Instagram e do Facebook em julho e, portanto, a marcação foi removida”, explicou a Meta ao Globo.

O mesmo vídeo havia circulado de forma editada e com legendas com informações falsas dizendo que o petista teria “dado” refinarias.

O texto de Carlos que acompanhava a primeira postagem dizia: “Acho que o ex-presidiário e seus comparsas esqueceram de apagar isso aqui. O gás de cozinha está caro, assim como outras coisas? Nada é um fato isolado e qualquer inocente sabe disso, além do ‘fique em casa a economia a gente vê depois’, as consequências são vistas no mundo todo”.

Tratava-se de um vídeo de 2015 em que o ex-presidente aparece em um evento do Instituto Lula falando sobre a decisão da Bolívia de nacionalizar o gás e o petróleo do país.

Lula afirma no vídeo que, se não fosse seu governo, o ex-presidente “Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia”. E conta que ao ser informado sobre a intenção da Bolívia de nacionalizar o petróleo e o gás contrariando interesses da Petrobrás, respondeu: “faça o que vocês quiserem”.

Após a ocultação da postagem pelo Instagram, Carlos postou o vídeo pela segunda vez com a seguinte legenda: “Vídeo sem edições, do ex-presidiário por suas próprias palavras sem qualquer comentário de ninguém! Será falso também, ‘checadores’? Aguardemos e tirem suas conclusões!”.

