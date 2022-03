Instagram será bloqueado na Rússia a partir de segunda-feira

Apoie o 247

NOVA YORK,TASS – O chefe do Instagram, Adam Mosseri, confirmou que será bloqueado na Rússia em 14 de março, de acordo com sua página no Twitter.

"Na segunda-feira, o Instagram será bloqueado na Rússia", afirmou Mosseri, criticando esta decisão como errada. “Esta decisão cortará 80 milhões na Rússia uns dos outros e do resto do mundo, já que cerca de 80% das pessoas na Rússia seguem uma conta do Instagram fora de seu país”, enfatizou o chefe do Instagram.

Na sexta-feira, o Serviço Federal Russo de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Mídia de Massa decidiu concluir o procedimento para restringir o acesso ao Instagram às 00:00 de 14 de março. fotos e vídeos para outras redes sociais e notificar seus seguidores." O órgão de vigilância da mídia decidiu bloquear o Instagram devido à disseminação de discurso de ódio contra russos, incluindo militares.

Mais cedo, o Gabinete do Procurador-Geral da Rússia exigiu que o Meta, que inclui Facebook, Instagram e WhatsApp, uma organização extremista, o banisse na Rússia.

A Meta mais tarde reconheceu que havia permitido temporariamente o incitamento à violência contra os militares russos à luz da operação militar especial na Ucrânia. O porta-voz da empresa, Andy Stone, escreveu no Twitter que eles "permitem temporariamente formas de "expressão política" que normalmente violariam os termos de serviço [da empresa], incluindo "discurso violento" e ameaças contra os militares russos.

