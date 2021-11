Integrante do conselho editorial da Folha, Thiago Amparo explica por que o jornal deveria cobrir a viagem de Lula

O advogado Thiago Amparo explica o óbvio: Lula lidera as pesquisas eleitorais no Brasil e seus movimentos e suas falas merecem ser acompanhados pelo público brasileiro edit

247 – O advogado Thiago Amparo, que integra o conselho editorial da Folha de S. Paulo, criticou os veículos de comunicação que estão sonegando de seu público informações sobre a viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa, em que ele tem sido recebido por grandes lideranças internacionais e saudado de forma entusiástica por forças políticas que sonham em ver um Brasil recuperado, após as desastrosas experiências do golpe de 2016 e da atual administração de natureza fascista. Confira:

É jornalisticamente relevante cobrir criticamente a viagem de Lula. Por que? 1) ex-Presidente; 2) presidenciável; 3) pode contrastar com política atual; 4) pode servir de transparência para o público saber da viagem; 5) pode perguntar ao governo Bolsonaro sua reação a esta viagem — Thiago Amparo (@thiamparo) November 16, 2021





A lógica de cobrir a viagem de Lula é a mesma de quem acompanha presidenciável indo no mesmo ônibus da campanha eleitoral para relatar bastidores, decisões políticas, ter uma exclusiva. Tudo de forma combativa, independente e informativa como todo bom jornalismo deve ser. — Thiago Amparo (@thiamparo) November 16, 2021

