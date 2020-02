Intercept vê Moro como candidato da extrema-direita e principal rival de Bolsonaro

"Quem é o grande candidato da extrema-direita hoje? Ele, Moro", diz trecho de artigo assinado pelo editor do Intercept, Leandro Demori. "Talvez Bolsonaro já tenha se convencido que sua única chance é tirar Moro do palco imediatamente, antes que seja engolido", conclui edit

247 - Em artigo assinado pelo editor Leandro Demori, o ministro da Justiça, Sergio Moro, é colocado como principal candidato da extrema-direita para as eleições de 2022. Além disso, o texto sugere que Bolsonaro precise se livrar logo do ministro para não ser "engolido".

"Estamos bolsonarotemáticos, mas quem é o grande candidato da extrema-direita hoje? Ele, Moro. Talvez Bolsonaro já tenha se convencido que sua única chance é tirar Moro do palco imediatamente, antes que seja engolido. Isso aqui, por exemplo, deu no JN essa semana. Nem notícia é. Como Moro fora do governo, ele perde seu principal microfone", diz o texto.

Entretanto, Demori afirma que, sem Moro, Bolsonaro perderá os microfones e a atenção da imprensa. "Seguirá a ter repercussão, mas dependerá muito mais de besteiras ditas no Twitter do que de coletivas oficiais cheias de repórteres. O séquito de jornalistas que passam o dia atrás da agenda do ministro minguará, e serão três anos sem esse enorme palanque que é o Ministério da Justiça. Um longo caminho até 2022".