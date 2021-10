Internauta tem foto censurada no Instagram: “Nossa Senhora nos livre do Bolsonaro”

Apoie o 247

Portal Fórum - A médica Katia Maria Nunes de Araujo teve uma postagem com uma foto de uma faixa que dizia “Nossa Senhora nos livre do Bolsonaro” removida de sua conta do Instagram.

A explicação dada pela rede social foi que a imagem “viola nossas políticas para comunidades internacionais”.

Jair Bolsonaro (Sem Partido) esteve neste feriado de 12 de outubro no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP).

Ao chegar no local, o chefe do Executivo ouviu aplausos e gritos de “mito” por parte de apoiadores, mas as manifestações de apoio não abafaram os protestos de fiéis, que gritaram “genocida”, “ladrão” e “assassino”.

