Internautas acusam “Domingão do Huck” de gordofobia após gafe com Paulo Vieira

Apoie o 247

ICL

247 - Paulo Vieira deu um show na primeira Batalha do Lip Sync do Domingão do Huck. Fantasiado de Elsa, do filme Frozen, o humorista dublou a versão em português de “Livre Estou” e venceu Letícia Colin no duelo de estreia da competição. Mas para além da qualidade das apresentações, um momento do programa ganhou repercussão nas redes sociais: Paulo tenta vestir o cinturão da vitória, mas não consegue porque a peça não cabe. As informações são do portal Metrópoles.

“É no braço que bota, é smartwatch”, disse Paulo, em tom de brincadeira. “Acabou de ganhar uma pescoceira do Lip Sync”, acrescentou Luciano Huck.

O momento não passou despercebido por parte dos internautas e gerou uma avalanche de críticas. “Paulo ganhou o cinturão e o não tiveram o cuidado de fazer um cinturão do tamanho dele. Gordofobia no Caldeirão do Huck”, detonou um internauta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso *precisa* viralizar mundialmente, tal como Tom Holland ou Channing Tatum. Épico. #BatalhaDoLipSync @PauloVieiraReal https://t.co/nB0qtrSSfb CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Adriana Leão (@adrianaleao) August 14, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.