Internautas apoiam iniciativas de governos à África do Sul para condenar o genocídio de Israel na Faixa de Gaza

247 - Internautas repercutiram a importância de países condenarem o genocídio cometido por forças de Israel na Faixa de Gaza. Autoridades da África do Sul fizeram uma peça de acusação para ser apresentada na Corte Internacional de Justiça (CIJ) contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Um perfil em rede social escreveu: "Nelson Mandela estaria muito orgulhoso da África do Sul no histórico dia de hoje. Não sabemos o que ele diria se estivesse na Corte Internacional de Justiça hoje". Outra pessoa fez a seguinte postagem: "países que são duramente atacados pelo imperialismo ianque e demonizados pelos liberais latinoamericanos , se levantam em solidariedade ao povo palestino".

Sediada na Holanda, a CIJ realiza as primeiras audiências públicas no Palácio da Paz em Haia de 11 a 12 de janeiro. Além de mortes e feridos, no documento foram apontadas a destruição de moradias, hospitais e crianças amputadas sem anestesia. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, cerca de 23.4 mil pessoas morreram em Gaza desde o dia 7 de outubro de 2023.

Nelson Mandela estaria muito orgulhoso da África do Sul no histórico dia de hoje 🇵🇸🇿🇦



Não sabemos o que ele diria se estivesse na Corte Internacional de Justiça hoje.



Não sabemos o que ele diria se estivesse na Corte Internacional de Justiça hoje.

Mas lembramos o que ele disse em 1998, nessa visita a Gaza 👇pic.twitter.com/UYL1qVUyg0





Pedem hoje a condenação dos sionistas 🇮🇱 por genocídio em Gaza 🇵🇸:



África do Sul 🇿🇦

Brasil 🇧🇷

Turquia 🇹🇷

Malásia 🇲🇾

Arábia Saudita 🇸🇦

Venezuela 🇻🇪

Nicarágua 🇳🇮

Colômbia 🇨🇴

Maldivas 🇲🇻

Paquistão 🇵🇰

Marrocos 🇲🇦

Namíbia 🇳🇦

Bolívia 🇧🇴

Jordânia 🇯🇴

Irã 🇮🇷

Egito 🇪🇬

Iraque 🇮🇶…





Venezuela, Nicarágua e Bolívia. Países que são duramente atacados pelo imperialismo ianque e demonizados pelos liberais latinoamericanos , se levantam em solidariedade ao povo palestino. pic.twitter.com/h21aoFDx57 continua após o anúncio January 9, 2024

#Brasil apoia a África do Sul contra o genocídio israelense em Gaza.#Brazil backs South #Africa against the Israeli genocide in #Gaza



Via @brasil247 pic.twitter.com/2FEMauR8Jq

